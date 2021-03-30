Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? (3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı)

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısıyla birlikte yeni koronavirüs risk haritası da açıklandı. Mart ayıyla birlikte başlayan normalleşme süreciyle paralel artan vaka sayıları sonrası korkulan oldu ve 58 il kırmızı kategoride yer aldı. Bu gelişmeler sonrası yeni tedbirler ve kısıtlamalar da geldi. Alınan karara göre, kırmızı illerde sadece pazar günü uygulanan yasak artık cumartesi ve pazar şeklinde uygulanacak.
Kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine genelge gönderildi ve alınan kararlar ile uygulanacak kısıtlamaların detayları aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen genelgede şöyle denildi:
"Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.
Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak.
Covid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma günü 21.00-cumartesi günü 05.00, cumartesi günü 21.00- pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.
Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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