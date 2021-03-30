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  4. Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? (3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı)

Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? (3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı)

30.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritası açıklanırken, artan vakalar sonrası 58 ilin kırmızı kategoride olması yeni kısıtlamaları ve düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Alınan kararlara göre, çok sayıda kentte sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? (3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı)

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısıyla birlikte yeni koronavirüs risk haritası da açıklandı. Mart ayıyla birlikte başlayan normalleşme süreciyle paralel artan vaka sayıları sonrası korkulan oldu ve 58 il kırmızı kategoride yer aldı. Bu gelişmeler sonrası yeni tedbirler ve kısıtlamalar da geldi. Alınan karara göre, kırmızı illerde sadece pazar günü uygulanan yasak artık cumartesi ve pazar şeklinde uygulanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE GENELGE

Kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine genelge gönderildi ve alınan kararlar ile uygulanacak kısıtlamaların detayları aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen genelgede şöyle denildi:

"Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak.

Covid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma günü 21.00-cumartesi günü 05.00, cumartesi günü 21.00- pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.

YENİ GENELGEYE GÖRE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜN VE SAATLERİ

Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE HAFTA SONU YASAK

Yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ İLLER

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİDEKİ İLLER

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİDEKİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİDEKİ İLLER

Şırnak

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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