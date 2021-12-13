Son Dakika: Sokak röportajı yapan 3 Youtuber gözaltına alınmıştı! Mahkemeden flaş karar

Hafta sonu gözaltına alınan 3 Youtuber hakkında mahkeme kararını açıkladı. İlave TV sahibi Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir sahibi Hasan Köksoy, Sade Vatandaş hesabı sahibi Mehmet Koyuncu ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve avukat Ömer Furkan Dağ üç Youtuber'a verilen cezayı Twitter hesabından açıkladı.

Dağ yaptığı paylaşımda, "Savcılık; Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi" ifadesini kullandı.



