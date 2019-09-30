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Son dakika: Somali'de ABD üssüne bombalı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Somali’de iki ayrı yerde patlama meydana geldi. Patlamalardan birinin ABD üssünü hedef aldığı belirtildi.

Son dakika: Somali'de ABD üssüne bombalı saldırı!

İlk patlama, Shabelle bölgesinde bulunan ABD birliklerinin konuşlandığı Baledogle Hava Üssü'nde meydana geldi. Somali medyası, hava üssünde bomba yüklü 2 aracın patlatıldığını; patlamalar sonrası bölgede çatışma yaşandığını duyurdu.

İKİNCİ SALDIRI KONVOYU HEDEF ALDI

İkinci patlama ise başkent Mogadişu'da meydana geldi. Mogadişu'da bulunan Jaale Siyad akademisi yakınlarında, bir konvoyu hedef alan, el yapımı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.

Yerel medya, El shabaab militanlarının saldırıları üstlendiği yazdı. Patlamalarda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi yok.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Somali bombalı saldırı ABD üssü

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