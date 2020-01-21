Son dakika: Somali'deki saldırıda yaralanan 9 Türk Ankara'ya getirildi

Somali\u2019de bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7la ger\u00e7ekle\u015ftirilen ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131nda yaralanan 9 vatanda\u015f\u0131 ta\u015f\u0131yan T\u00fcrk Hava Kuvvetlerine ait u\u00e7ak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalan\u0131na indi.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Deprem ara\u015ft\u0131rmas\u0131nda ilgin\u00e7 sonu\u00e7lar! Her 5 ki\u015fiden 3'\u00fc...Hay\u0131rsever i\u015f adamlar\u0131ndan \u0130skenderun Emniyetine motosiklet ve ara\u00e7 hibesiKazakistan\u2019da karda mahsur kalan ozandan domb\u0131ral\u0131 yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131
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