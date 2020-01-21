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  4. Son dakika: Somali'deki saldırıda yaralanan 9 Türk Ankara'ya getirildi

Son dakika: Somali'deki saldırıda yaralanan 9 Türk Ankara'ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Somali'de düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Türk, Türkiye'ye getirildi.

Son dakika: Somali'deki saldırıda yaralanan 9 Türk Ankara'ya getirildi

Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.

Ayrıntılar birazdan...

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Somali 9 türk bombalı saldırı

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