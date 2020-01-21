HABER
  4. Son dakika: Somali'deki saldırıda yaralananlar Ankara'ya getirildi

Son dakika: Somali'deki saldırıda yaralananlar Ankara'ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Somali'de düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan 4'ü Türk, 6'sı Somalili 10 kişi Türkiye'ye getirildi.

Son dakika: Somali'deki saldırıda yaralananlar Ankara'ya getirildi

Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 4'ü Türk, 6'sı Somalili 10 kişiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de Türk ve Somali vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla TSK'ya ait A400 uçağı ambulansa çevrilerek Somali'ye gönderildi. Sabahın erken saatlerinde hızla tedavileri yapılıp Türkiye'de tedavisinin yapılmasını öngördüğümüz hastalarımızı getirmiş olduk. Toplam 17
hastanın 10 tanesini Türkiye'ye getirmiş olduk. Bu 10 hastanın 4'ü Türk vatandaşı, 6 hasta ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan bir tanesinin genel durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer üç hastamızın genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 6 Somali vatandaşından 4 hastanın durumları biraz daha ciddi."

Kaynak: AA-İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Hayırsever iş adamlarından İskenderun Emniyetine motosiklet ve araç hibesiHayırsever iş adamlarından İskenderun Emniyetine motosiklet ve araç hibesi
Kazakistan’da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısıKazakistan’da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Somali 9 türk bombalı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’nın Akhisar ilçesinde otel odasına uyuşturucu operasyonu

Otel odasına baskın! Hepsi ele geçirildi

Asos Antik Kenti civarında kurulacaktı! Jeotermal enerji santrali davalık oldu

Tarihin kalbinde kurulması planlanıyordu! Davalık oldu

Türkiye, Ceren Özdemir'e ağlamıştı! Kahreden notlar ortaya çıktı

Türkiye, Ceren Özdemir'e ağlamıştı! Kahreden notlar ortaya çıktı

Tuğba Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Tuğba öğretmenin ölümüyle yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika: Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.