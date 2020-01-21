Son dakika: Somali'deki saldırıda yaralananlar Ankara'ya getirildi

Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 4'ü Türk, 6'sı Somalili 10 kişiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de Türk ve Somali vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla TSK'ya ait A400 uçağı ambulansa çevrilerek Somali'ye gönderildi. Sabahın erken saatlerinde hızla tedavileri yapılıp Türkiye'de tedavisinin yapılmasını öngördüğümüz hastalarımızı getirmiş olduk. Toplam 17

hastanın 10 tanesini Türkiye'ye getirmiş olduk. Bu 10 hastanın 4'ü Türk vatandaşı, 6 hasta ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan bir tanesinin genel durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer üç hastamızın genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 6 Somali vatandaşından 4 hastanın durumları biraz daha ciddi."

Kaynak: AA-İHA

