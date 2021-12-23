SON DAKİKA | Son 15 günde 65 kişi hayatını kaybetti! TBMM'yi göreve çağırdılar

Son dakika haberi: Son günlerde sahte içkiden dolayı 65 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından CHP harekete geçti. Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sahte içkiden ölümlerin önlenmesi için TBMM'yi göreve çağırdıklarını söyledi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde partisinin Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ile Meclis'te "sahte içkiye bağlı ölümlere" ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Son 15 günde sahte içkiden dolayı 65 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ağbaba, "Geçtiğimiz yıl 9 Ekim'de başlayan ve 1,5 ayda 98 yurttaşımızı kaybetmemizin ardından Genel Başkanımızın talimatıyla eczacı, doktor, hukukçu, ziraatçı milletvekillerimizden oluşan komisyon kurarak, ölümlerin yaşandığı şehirlere gittik, mağdur ailelerle görüştük." dedi.

Veli Ağbaba, bu temaslarının ardından "Sahte içki gerçeği" adlı bir raporu kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

"TEK BİR ADIM ATILMADI"

Uyarılarının iktidar tarafından dikkate alınmadığını ileri süren Ağbaba, "Bu kadar süre geçmesine rağmen bir tek adım atılmadı. Adım atmak bir yana sahte, kaçak alkolün yakalanmasında geçen yıla göre yüzde 44 azalma var." görüşünü paylaştı.

Ağbaba, alkollü içeceklerden alınan ÖTV ve KDV'nin sürekli arttığını vurgulayarak, fiyatların yüksek olması nedeniyle düşük gelirli tüketicinin sahte içkiye yöneldiğini savundu.

Sahte içki nedeniyle devletin vergi kaybına da uğradığını belirten Ağbaba, "Bu, her yıl yaklaşık 2,5-3 milyar lirayı buluyor." ifadesini kullandı. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, sahte içki yapanlara yönelik adımların atılması gerektiğini kaydetti.

MECLİSİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Meclisi göreve çağırdıklarını, konuyla ilgili bir araştırma önergesi sunduklarını aktaran Ağbaba, Meclis'in bu duruma el koymasını istedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise cezalarda caydırıcılığın olmadığına işaret ederek, "Biz CHP Toplumsal Felaket ve Mağduriyetler Komisyonu olarak TCK'nin 85. maddesine eklenecek 3. fıkra ile yasa dışı yollar ve koşullar ile üretim izni olmaksızın içki üreten ihraç veya ithal eden, pazarlayan veya satan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 'olası kastla adam öldürme' hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz." bilgisini paylaştı.

YASA TEKLİFİ HAZIRLANDI

Sahte içkinin önlenmesine ilişkin diğer önerilerini de sıralayan Bülbül, "KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesine ilişkin yasa teklifi hazırladık." açıklamasında bulundu.

İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise sahte içkide metil alkolün, ucuz olduğu gerekçesiyle etil alkolün yerine konulduğunu söyledi. Şeker, metil alkolün karne ile denetim altında verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da son bir haftada 63 vakanın görülmesinin, olayın ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA



