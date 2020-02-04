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  4. Son dakika! Son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Son dakika! Son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

Son dakika! Son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, İdlib'in merkezi ile Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgelerinden Türkiye sınırına göç devam ediyor.

Esad ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 2 günde 40 bin sivil daha yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

BİNLERCE AİLE YARDIM BEKLİYOR

Öte yandan İdlib il merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken, Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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