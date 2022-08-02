SON DAKİKA | Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarında büyük değişiklik: Aday olursa...

Son dakika haberine göre son seçim anketinin sonuçları geldi. Siyasi partiler, Haziran 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için hazırlığa devam ederken anket şirketleri de merakla beklenen çalışmalarına devam ediyor. Son olarak MAK Araştırma tarafından yapılan çarpıcı ankette Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın önünde olduğu görüldü.

Bizim TV'de katıldığı programda son anketin sonuçlarını açıklayan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, temmuz ayı içerisinde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

İTTİFAKLAR ARASI FARK YÜZDE 12...

Dikkat çeken ankette Millet İttifakı yüzde 12'den fazla farkla önde görülürken, oy oranı ise yüzde 47,48 olarak duyuruldu. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 35 civarında olarak açıklandı.

Kulat yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde 7 anket yaptıklarını ve AK Parti'nin oylarının yüzde 30'un altında olduğunu ifade etti.

AK PARTİ'NİN OYLARI 2018'E ORANLA DÜŞÜK

Anketlere göre AK Parti'nin, 24 Haziran 2018'deki seçime oranla yüzde 17 civarında oy kaybettiği, CHP'nin ise yüzde 3,5 kadar oy kazandığı ifade edildi. MHP'nin oylarının ise yüzde 7 civarında olduğu aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA...

Ankette cumhurbaşkanlığı seçimi için sonuçlar yer almazken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin belirlediği bir ismin aday olması durumunda partinin oyunun daha da artacağı öne sürüldü.

İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Öte yandan tüm anketlerde oylarını artırdığı görülen İYİ Parti, MAK Araştırma'nın anketinde de benzer bir grafik gösterdi. Aktarılan sonuçlara göre İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 18 bandında olarak ifade edildi.

Ümit Özdağ'ın genel Başkanlığı yaptığı Zafer Partisi'nin ise yüzde 1,5-1,7 aralığında oy oranına sahip olduğu ve kararsızlarla birlikte yüzde 2'lere çıktığı belirtildi.

