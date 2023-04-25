Son dakika | "Son güncellemelere göre" diyerek duyurdu: Erdoğan'dan 'deprem bölgesi' açıklaması!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni”ne katıldı. Erdoğan konuşmasının başlangıcında deprem sürecinde arama-kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

"TÜM MİLLETİMİZ SEFERBER OLDU"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Asrın felaketine karşı milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik ruhuyla harekete geçtiğini biliyoruz. 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev aldı. 90 farklı ülkeden gelen 11 bin 320 arama-kurtarma ekibi de bizlere omuz verdi. Destek personelleriyle beraber toplam 275 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yardımına gitti. Yaklaşık 650 bin insanımız adeta bölgeye akın etti.

"Depremle mücadelenin sembolleşen isim ve ekiplerinden yerli ve yabancı 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim edilecek.

"AFETLE MÜCADELENİN KAHRAMANLARINI ANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Toplam 55 bin kişiye inşallah bu madalya ve nişanları takdim edeceğiz. Burada bir hususun altını çizmeliyiz. Bugün tevcih ettiğimiz madalya ve nişanlar manevi bir hatıradır. Devlet olarak afetle mücadelemizin tüm kahramanlarını övünçle ve elbette teşekkürle anmayı sürdüreceğiz.

"6 Şubat depremi insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri. Depremlerde 50 binin üzerinde hayatımız kardeşini kaybetti. Ardından yaşanan sellerde de toplam 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. İnancımıza göre hükmi şehit sayılan bu kardeşlerimize en büyük mükafatı Rabbimiz onları cennetiyle, cemaliyle müşerref ederek verecektir.

"311 BİN BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

"Son güncellemelere göre 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. 79 günlük süreçte yaraları süratle sarmanın çabası içinde olduk. Şu anda yaklaşık 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz.

"57 bin enkazdan 50 binini kaldırdık. İnşallah Hatay'daki enkazının kalanını çok kısa sürede tasfiye edeceğiz. Şimdiye kadar vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak 28 milyar TL ödeme yaptık.

"Deprem bölgesinde inşa süreci başlatılan konut sayısı 113 bini, bilfiil temeli atılan konut sayısı 47 bini buldu. Deprem bölgesinde 507 bin konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. İnşallah 319 bin konutu 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Küçük sanayi bölgelerimizi de 6 bin yeni iş yeriyle ayağa kaldıracağız.

