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Son dakika: Son hava tahmin raporu yayımlandı! Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarı

29.01.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin yayımladığı yeni raporda 33 il için olağan dışı meteorolojik gelişmelerin yaşanacağını belirten sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Son hava tahmin raporu yayımlandı! Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, ilk saatlerde Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

33 İL İÇİN UYARI

Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan, Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın, Karabük için sarı kodlu çığ uyarısı yapıldı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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