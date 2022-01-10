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Son dakika! Son seçim anketi Erdoğan'ın masasında! Kritik tarih 20 Aralık

10.01.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! 20 Aralık’ta açıklanan yeni ekonomi modeli sonrası ekonomide yaşanan gelişmeler AK Parti’nin oylarına yansıdı. Anket sonuçlarını değerlendiren AK Parti kaynakları, "20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Son seçim anketi Erdoğan'ın masasında! Kritik tarih 20 Aralık

Son dakika haberi! 20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.

KRİTİK TARİH 20 ARALIK

AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti’nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi. Ankette sorulan “bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı belirtildi. MYK toplantısında teşkilatlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri de ele alındı.

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"OY ORANI LEHİMİZE ARTIYOR"

Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yapılan anket Sonuçları AK Parti MYK toplantısında değerlendirildi. Ankette katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği soruldu.

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Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti Kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

Toplantıda Dış İlişkiler Başkanlığı’nın yaptığı sunumda da Kazakistan’da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi. (İHA)

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