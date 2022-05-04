Son dakika: Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi? İşte dikkat çeken yanıt...

Son dakika haberi... 2023'te yapılması planlanan seçimlere yönelik çalışmalar sürerken, araştırma şirketleri de anketlere devam ediyor. "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu henüz yanıt bulmazken, birçok ismin adı geçiyor. Bunlardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... Ancak ABB Başkanı ile ilgili merak edilen konuların başında, kürt seçmenin oyunu alıp alamayacağı geliyor. MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankette, merak edilen soruya da yanıt arandı ve dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı...

"YÜZDE 70'İ DESTEKLİYOR"

MetroPOLL Araştırma, 14-20 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Seçmenlere çeşitli soruların yöneltildiği ankette, 26 ilde toplam 2 bin 164 vatandaşla görüşüldü. Anketteki en dikkat bölümlerden biri de "Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?" oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanı olarak Kürtlerin sempatisini toplayacak davranışları olduğunu düşündüğünü belirterek, "HDP'li seçmenin yüzde 70'i cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

İLK TURDA MANSUR YAVAŞ'A YÜZDE 44 OY

MetroPOLL Araştırma şirketinin üçlü senaryo hesaba katarak yaptığı nisan ayı anketine göre, ilk turda Yavaş yüzde 44, Erdoğan yüzde 34.3, Selahattin Demirtaş yüzde 13.3 oranında oy alacak.

İKİNCİ TUR OY ORANLARI VE KÜRT SEÇMENİN DESTEĞİ

İkinci turda Erdoğan ile Yavaş yarışırsa, Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Bu durumda kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9'a çıkıyor. İkinci turda Yavaş, HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alma potansiyeline sahip.

HDP'LİLERDEN İMAMOĞLU'NA BÜYÜK DESTEK

Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa, İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alırken, kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8'de kalıyor. Bu senaryoya göre, İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.

