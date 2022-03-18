Son dakika: Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı! MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son oy oranlarını açıkladı

Son dakika haberi: Seçim anketleri paylaşılmaya devam ediyor. AK Parti ve MHP'nin hazırladı yeni Seçim Kanunu sonrası kulisler yeniden hareketlendi. Seçim barajının yüzde 7'ye düşmesini öngören teklifin ardından ittifakların nasıl şekilleneceği yeniden tartışma konusu olurken MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Katıldığı canlı yayında partilerin son oy oranlarını paylaşan MAK Araştırma Başkanı Kulat, "AK Parti'de erime devam ediyor. AK Parti'nin halen birinci parti olduğunu söyleyebilirim. Ama makas CHP ile son derece kapanmış durumda." diye konuştu.

SON DAKİKA | SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu oldu. Gündeme ve seçim kanununda değişiklik teklifine ilişkin konuşan Mehmet Ali Kulat, son yaptıkları anketin sonucunu da canlı yayında paylaştı.

"CHP'YLE AK PARTİ ÇOK YAKLAŞTI, KAFA KAFAYA GELDİLER"

CHP ile AK Parti arasındaki makasın daraldığını belirten Mehmet Ali Kulat şu ifadeleri kullandı:

"Biz her ay kamuoyu araştırması yapıyoruz. Sistematik bir şekilde abonelerimiz için yapıyoruz. AK Parti'nin halen birinci parti olduğunu söyleyebilirim. Ama makas CHP ile son derece kapanmış durumda.

"CHP'NİN OYU ARTIYOR, AK PARTİ'NİN AZALIYOR"

Bu CHP'nin oyu arttığı için değil AK Parti'nin oyu azaldığı için. AK Parti'de erime devam ediyor. AK Parti şu anda yüzde 28-29 bandında ki bunun içinde yüzde 2'lik bir HDP'li seçmenin olduğunu var sayarsak 27'lere kadar inebilecek bir AK Parti şuan için görünüyor. CHP'yle çok yaklaştılar kafa kafaya geldiler."



