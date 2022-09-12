SON DAKİKA |CHP'nin masasındaki ankette Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında dikkat çeken fark! HDP seçmeninin tercihi ise gündem yarattı...

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 ay gibi bir süre kalırken, "6'lı masa"nın adayının kim olacağı henüz netleşmedi. Genel başkanlar seçim çalışmaları için sahalara inerken mitingler de başladı. Siyasilerin yanında anket şirketleri de çalışmalarına hız verirken, neredeyse her gün yeni bir seçim anketi yayımlanıyor. Son olarak "Adaylık için hazırım" mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına gelen seçim anketi dikkat çekti. İşte son seçim anketindeki detaylar...

SON DAKİKA: SON SEÇİM ANKETİNİ PM'DE SUNDU! KILIÇDAROĞLU DA TAKİP ETTİ

CHP’nin geçen cuma yapılan Parti Meclisi toplantısında Aksoy Araştırma’nın sahibi Ertan Aksoy'un saha çalışmalarından derlenmiş veri ve analizler doğrultusunda CHP’lilere sunum yaptığı belirtildi. Sunumu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da izlediğini belirten gazeteci İsmail Saymaz, Aksoy Araştırma'nın CHP PM toplantısında sunduğu anketin verilerini köşesine taşıdı.

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK YÜZDE 7.2

Saymaz, "Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?' sorusuna katılımcılardan yüzde 53.6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46.4’ü ise Erdoğan’a vereceğini söylüyor. Aradaki fark yüzde 7.2." diye yazdı.

HDP SEÇMENLERİNİN YÜZDE 100'Ü KILIÇDAROĞLU'NU DESTKELİYOR

"HDP seçmenlerinin yüzde 100’ü Kılıçdaroğlu’nu destekliyor." ifadelerini kullanan Saymaz "Bu oran CHP’lilerin de üzerinde. Çünkü CHP’liler yüzde 3.4 fire veriyor. İyi Partililerin yüzde 8.7’si ise Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. MHP’lilerin yüzde 35.3’ü ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini belirtiyor." diye belirtti.

"ALEVİ CUMHURBAŞKANI ADAYINA OY VERİR MİSİNİZ?"

Saymaz yazısının devamında şu bilgileri aktardı;

"'Alevi cumhurbaşkanı adayına oy verir miydiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 33.8’i 'Kesinlikle verirdim' derken, yüzde 22.3’ü 'Veririm' diyor. Toplamı yüzde 56.1 yapıyor. Yüzde 17.8’i kesinlikle vermeyeceğini, yüzde 5.8’i ise vermeyeceğini kaydediyor. Toplam yüzde 23.6. Kararsızlar yüzde 20.3’de kalıyor. AK Partililerin yüzde 40.9’u, İyi Partililerin yüzde 25’i ve MHP’lilerin yüzde 24.6’sı Alevi bir adaya oy vermeyeceğini söylüyor." ifadesini kullandı.



