SON DAKİKA | Son seçim anketinde MHP detayı! Optimar Araştırma hazırladı, partilerin oy oranlarını canlı yayında açıkladı

Son dakika: Türkiye 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken, siyaset gündemi de hareketlendi. Özellikle muhalefet cephesinde adaylık ve ittifak tartışmaları sürerken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Neredeyse her hafta bir anket şirketi 2023 seçimleri için yaptıkları çalışmaların sonuçlarını yayınlamaya başladı. Son olarak Optimar Araştırma, 26 ilde 2 bin 500 kişi ile seçim anketi yaptı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in canlı yayında açıkladığı sonuçlarda MHP'nin oy oranı dikkat çekti.

Hande Aydemir'in hazırlayıp sunduğu, tv100 ekranlarında yayınlanan Şimdi Konuşalım programına bu hafta CHP'li Dursun Çiçek, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, AK Partili Ali Turan ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir katıldı.

SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Türkiye gündeminin masaya yatırıldığı programın son bölümünde Daşdemir yaptıkları son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Son zamanlarda yapılan hiçbir ankette MHP'nin oyu yüzde 10'un üzerinden çıkmamıştı. Ancak Optimar'ın anketinde MHP'nin yüzde 10,1 çıkması dikkat çekti.

Optimar'ın son anketinde dikkat çeken bir başka nokta ise "Kararsız", "Hiçbir partiye oy vermeyeceğim", "Cevap yok" diyenlerin oranlarıydı. Bu 3 kategorinin toplamı yüzde 10'un çok üzerine çıktı.

PARTİLERİN SON OY ORANLARI

Anketlerin 26 ilde 2 bin 500 kişi ile yüz yüze yapıldığını belirten Daşdemir partilerin son oy oranlarını şöyle açıkladı:

AK Parti: % 36,2

CHP: % 26,6

İYİ Parti: % 10,6

HDP: % 10,2

MHP: % 10,1

DEVA: % 1,1

Saadet Partisi: % 0,8

Türkiye Değişim Partisi: % 0,7

Gelecek Partisi: % 0,6

Yeniden Refah Partisi: % 0,6

Memleket Partisi: % 0,6

Zafer Partisi: % 0,5

Büyük Birlik Partisi: % 0,5

Diğer: 0,9

Kararsız: % 5,3

Hiçbir partiye oy vermeyeceğim: % 4,5

Cevap yok: % 3,8

