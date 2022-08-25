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Son dakika... Soruşturma açılan Gülşen hakkında gözaltı kararı

25.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam hatipliler için söylediği sözler sebebiyle hakkında soruşturma açılan Gülşen hakkında flaş iddia... Milli Eğitim Bakanlığı'nın da hakkında hukuki süreç başlattığı Gülşen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi. İşte detaylar...

Şarkıcı Gülşen bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada paylaşılınca Gülşen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

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Sabah'ın haberine göre "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

MEB HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik hakaret ve iftira içeren ifadelerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.


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Gülşen
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