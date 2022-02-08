SON DAKİKA: Sosyal medya Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konuşuyordu canlı yayında o soru soruldu! Dikkat çeken Bekir Bozdağ iddiası

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdarıoğlu, 'Erdoğan karşıma gelsin sandıkta yarışalım demiştiniz aday olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi. Siyasi liderlerin yarışacağını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu 'O da yarışacak biz de yarışacağız, zaten bu böyle olacak.' dedi.

SON DAKİKA: CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net konuştu. İşte o sözler...

'Orada birden fazla soru vardı. Erdoğan ve cephesi mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Sandığı getirirsin, yarışırız. Böyle bir mağduriyetin arkasına sığınmaya gerek yok. Bütün genel başkanlar yarışacak. Erdoğan da yarışacak biz de yarışacak. DEVA da yarışacak, Demokrat Parti de yarışacak.'

KILIÇDAROĞLU'NDAN SAVCI SAYAN'IN İDDİASINA YANIT

'Gerçekleri saptırmak yalan söylemek doğru değil. Siyasette görüş değiştirmek normal. Vekil olabilirsin buna halk karar verir ama yalan söylemek hoş değil. Savcı Sayan yalan söylüyor. Burada mescidimiz var. A4 kağıdı üzerinde namaz kıldım ne demek!'

"HAKİMLER VİCDANİ KANAATLERİNE GÖRE KARAR VEREMİYOR"

'Getir sandığı, seçimi yapalım. Neden korkuyorsunuz? İnsanlar üzerinde mağduriyet yaratmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de demokrasi yok, hakimler vicdani kanaatlerine göre karar veremiyor. Maalesef Türkiye'nin gerçeği bu. Bunu da Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Biz o nedenle sandığı getir diyoruz. Milletin hakemliğine başvuracağız. Demokrasilerde ne büyük hakem millettir.'

"BEKİR BOZDAĞ TALİMATLARI AYNEN UYGULAR"

'O koltuk göstermelik bir koltuk. Düşüncesini rahatça belli edemez. Bakanlık bu sistem içinde böyle işliyor. Yaratılan sistem bu. Bakanların bir iradesi yok. Bakanlar bağımsız iradeye sahip değiller. Bu model eski Sovyet modeli. Bekir Bozdağ yukarıdan gelen talimatları aynen uygular.'





