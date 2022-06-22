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Son dakika: 'Sosyal medya' tartışmalarına konu olmuştu! Basın Kanunu teklifiyle ilgili kritik gelişme

22.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son zamanlarda siyasetçilerin sık sık konuşmalarına taşıdığı, toplumda da bazı tartışmalara yol açan, sosyal medya ile ilgili düzenlemeleri de içeren Basın Kanunu teklifi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yasa teklifinin görüşmelerinin ertelendiği öğrenildi.

Son dakika: 'Sosyal medya' tartışmalarına konu olmuştu! Basın Kanunu teklifiyle ilgili kritik gelişme

Son dakika haberi: Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.

Yasa teklifiyle öngörülen bazı maddeler muhalefet cephesinin eleştirilerinin hedefindeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde söz konusu yasa teklifiyle ilgili bir soruya "Bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi’ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız" şeklinde yanıt vermişti.

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GERÇEĞE AYKIRI BİR BİLGİYİ ALENEN YAYANLARA HAPİS CEZASI

Teklifle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

(İHA-AA)

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