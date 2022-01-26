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  4. SON DAKİKA | Sosyal medyadan duyurdu! Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı

SON DAKİKA | Sosyal medyadan duyurdu! Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı

26.01.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbullulara çağrı yaptı. Vali Yerlikaya çağrısında, kar nedeniyle bırakılan araçların acilen çekilmesi gerektiğini ifade ederek "Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.

SON DAKİKA | Sosyal medyadan duyurdu! Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı

Son dakika haberi: İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş araçlarını yol kenarlarına bırakmıştı. Karın etkisinin azalttığı İstanbul'da halen çekilmeyen araçlarla ilgili olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak araçların acilen çekilmesini istedi.

Vali Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir.

Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir."


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İstanbul
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