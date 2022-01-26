SON DAKİKA | Sosyal medyadan duyurdu! Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı

Son dakika haberi: İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş araçlarını yol kenarlarına bırakmıştı. Karın etkisinin azalttığı İstanbul'da halen çekilmeyen araçlarla ilgili olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak araçların acilen çekilmesini istedi.

Vali Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir.

Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir."

Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR❗



⚠️Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir. pic.twitter.com/vcPLUGzqme — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022



