HABER

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu'nda yaptığı konuşmada "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye" dedi. Soylu ayrıca, son 10 günde cezaevinde bulunan 3 teröristin kedini astığını açıkladı.

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşlara hitap etti:

Soylu yaptığı konuşmada şunları şunları söyledi:

Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye.

Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü. Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar.

Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim.

2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı.

Ayrıntılar gelecek...

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
AK Parti’li Dağ’dan üçüncü ’Tunç Soyer’ toplantısıAK Parti’li Dağ’dan üçüncü ’Tunç Soyer’ toplantısı
Akşener: Sakın ola tepedekilerin kavgasına aldırmayınAkşener: Sakın ola tepedekilerin kavgasına aldırmayın
Anahtar Kelimeler:
Son dakika son dakika haberi Süleyman Soylu haber haberler son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.