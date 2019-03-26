Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşlara hitap etti:

Soylu yaptığı konuşmada şunları şunları söyledi:

Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye.

Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü. Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar.

Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim.

2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı.

Ayrıntılar gelecek...

