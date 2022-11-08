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Son dakika: Sözde sorumlu teröristlerle birlikte ele geçirildi! PKK'ya büyük şok: MSB teröre son darbeyi duyurdu

08.11.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Teröristlerin komandolar ve bordo bereliler tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika: Sözde sorumlu teröristlerle birlikte ele geçirildi! PKK'ya büyük şok: MSB teröre son darbeyi duyurdu

Son dakika haberi: MSB, terör örgütü PKK'ya vurulan son darbeyi sosyal medya hesabından paylaştı. 11 teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta sıkıştıkları bölgeden kaçmaya çalışırken, bordo bereliler ve komandolar tarafından çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TESLİM OLMAK!"

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Etkisiz hâle getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bulundukları alanda sıkışan terörist grubu, bölgeden kaçmaya çalıştı.

11 kişinin bulunduğu terörist grubunun hareketinin tespiti üzerine, Özel Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ve komandolar bölgeye sevk edildi.

Teröristlerle sağlanan temasın ardından güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına, terör örgütü mensupları ateşle karşılık verdi.

Çıkan çatışma sonucunda, aralarında terör örgütünün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle, PKMS makineli tüfek, 6 M-16 piyade tüfeği, 2 AKC-47, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Bunların yanı sıra 11 farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

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