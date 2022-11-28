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Son dakika: Sözleşmeli personel, EYT... Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıklıyor

28.11.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonların merakla beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Bakan Bilgin sözleşmeli personellerle ilgili Kabine'yi işaret etmişti. Ekonomik gelişmelerin de ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sözleşmeli personel, EYT... Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıklıyor

Son dakika: Kabine, oldukça yoğun bir gündemle Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Pençe Kılıç Hava harekatı ve olası kara harekatının değerlendirilmesi bekleniyordu. EYT düzenlemesi ile sözleşmelilere kadro çalışması da görüşülmesi beklenen bir diğer konuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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Ülkemizin ve İstanbul'umuzun sembol yerlerinden İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişi yakalandı. Biz bu tür saldırılarla verilen mesajları anlıyor, cevabını da sahada veriyoruz.

'TAHIL SEVKIYATININ UZATILMASINI SAĞLADIK'

Tüm dünyada gıda ve enerji başlıklarıyla tartışılan krizin asıl sebebinin küresel yönetimin olduğu tespitimiz giderek daha çok benimsenmektedir. Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmelerimizde bölgemizde yaşanan krizin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Önceki hafta bir dizi telefon görüşmesi yaptık. Tıkanma aşamasına gelen tahıl sevkıyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir.

'HASARLI KONUTLARIN YERİNE TOKİ TARAFINDAN YENİLERİ İNŞA EDİLECEK'

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini 23 Kasım sabah erken saatlerde Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki sarsıntıyla yeniden hatırladık. Bu depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer almış, gereken her türlü destek sağlanmıştır. Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.


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