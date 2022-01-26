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Son dakika: Spor salonunda iğrenç olay! Muay Thai hocası dakikalarca taciz etti! Genç kızı köşeye sıkıştırıp...

26.01.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Mersin'de bir spor salonunda yaşanan taciz, adeta mide bulandırdı. İddiaya göre lise öğrencisi Eda I. (16), Muay Thai dersi aldığı eğitmeni Özer. Y. (40) tarafından cinsel saldırıya uğradı. Genç kız, hocasının, hareket gösterme bahanesiyle kendisini köşeye sıkıştırdığını ve dakikalarca taciz ettiğini söyledi. İğrenç olayın ardından hocasının eşinin mesajlar attığını da söyleyen Eda, "Bunu başkalarına söyleme, adın çıkmasın diye söylüyorum ben sana yardımcı olacağım" dediğini belirtti

Son dakika: Spor salonunda iğrenç olay! Muay Thai hocası dakikalarca taciz etti! Genç kızı köşeye sıkıştırıp...

Son dakika haberi: Spor salonunda yaşanan skandal mide bulandırdı. İddiaya göre, Muai Thai dersi alan lise öğrencisi Eda. I, dakikalarca hocasının tacizine uğradı. Eğitmeni Özer Y.'nin, hareket gösterme bahanesiyle kendisini ringin köşesine sıkıştırdığını söyleyen Eda, dakikalarca cinsel saldırıya uğradığını söyledi. İşte mide bulandıran olayın tüm detayları...

Mersin'de yaşayan lise öğrencisi Eda I., kadına şiddete karşı 6 ay önce başladığı Muay Thai dersinde taciz şokuyla sarsıldı. İddiaya göre 16 yaşındaki Eda I., öğle saatlerinde idman yapmak için gittiği spor salonunda kendisinden 24 yaş büyük iki çocuk babası Muay Thai eğitmeni Özer Y.'nin cinsel saldırısına uğradı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Öğrencisini "Klinç" hareketini gösterme bahanesiyle köşeye sıkıştıran Özer Y., Eda I.'yı taciz etmeye başladı. Dakikalarca dehşeti yaşayan genç Eda, şans eseri kurtulduğu hocasının elinden kaçarak evinin yolunu tuttu.

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Yaşadığı dehşeti atlatamayan genç Eda'ya ikinci bir şok da Özer Y.'nin eşinden geldi. Yaşadığı iğrenç olayın ardından özür yerine "Adın çıkmasın diye söylüyorum, bunu başkalarına söyleme ben sana yardımcı olacağım" şeklinde mesajlar alan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Yaşananların ardından gözaltına alınan Özer Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Muay Thai Federasyonu ise eğitmen hakkında soruşturma açtı.

HAREKET GÖSTERME BAHANESİYLE TACİZ!

Özer Y. hakkında savcılığa şikayette bulunan genç Eda yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı:

İdman yapmak için spor salonuna gittim. Eğitmenim Özer Y. idmanda yardımcı olmak için yanıma geldi. Ringe girdik, birkaç dakika sonra hareket gösterme bahanesiyle beni taciz etmeye başladı. Ringin köşesine götürüp cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kurtulmak istedim ama yapamadım. Dakikalarca cehennemi yaşadım" dedi.

ADIN ÇIKMASIN DEDİ

Eda I. "İlk fırsatta elinden kurtulup eve geldim. Ben özür beklerken eşi susturmak için mesajlar atmaya başladı. 16 yaşımdayım ama asla susmayacağım. Bugün bana bunu yapan yarın başkasına daha kötüsünü yapar. Utanıp sıkılması gereken ben değilim, kızı yaşındaki bir çocuğa bunları yaşatanda ve arkasında duranlarda" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin taciz
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