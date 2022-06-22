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Son dakika: Sri Lanka'da ortalık yangın yeri! Ülke ekonomisi çöktü, petrol ithalatı için bile ödeme yapamıyorlar

22.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ülke tarihinde görülmemiş bir ekonomik kriz yaşanan Sri Lanka'da sular durulmuyor. Son olarak Başbakan Ranil Wickremesinghe kritik bir açıklama yaptı. Ülke ekonomisinin tamamen çöktüğü bilgisini paylaşan Wickremesinghe, petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını ifade etti.

Son dakika: Sri Lanka'da ortalık yangın yeri! Ülke ekonomisi çöktü, petrol ithalatı için bile ödeme yapamıyorlar

Son dakika haberi: Son zamanlarda büyük ekonomik krizlerle birlikte ayaklanmaların başladığı Sri Lanka'da ülke ekonomisi çöktü. Halkın sokağa döküldüğü ülkede 9 Mayıs'ta Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Yerine atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı.

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"HÜKÜMET ŞANSI KAÇIRDI"

Başbakan Wickremesinghe, parlamentoda yaptığı konuşmada, Sri Lanka’nın yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyerek "Ekonomimiz tamamen çöktü." ifadesini kullandı.

Petrol ithalatı için bile ödeme yapılamadığını söyleyen Wickremesinghe, hükümetin söz konusu krizi geri çevirme şansını kaçırdığını belirtti.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

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BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

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PROTESTOLARDA CAN KAYIPLARI VE YARALILAR VAR

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

(AA)

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