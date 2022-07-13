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  4. Son dakika: Sri Lanka'da sular durulmuyor! Ülke ekonomisi çöktü, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

Son dakika: Sri Lanka'da sular durulmuyor! Ülke ekonomisi çöktü, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

13.07.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ülke tarihinde görülmemiş bir ekonomik kriz yaşanan Sri Lanka'da sular durulmuyor. Son olarak Başbakan Ranil Wickremesinghe ülke ekonomisinin tamamen çöktüğü bilgisini paylaşmıştı. Son gelen iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İstifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.

Son dakika: Sri Lanka'da sular durulmuyor! Ülke ekonomisi çöktü, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

Son dakika: Geçtiğimiz hafta Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından istifa edeceğini duyurmuştu. Rajapaksa'nın çarşamba günü istifa edeceğini söyleyen Abeywardena, "İstifa kararı ülkede barışçıl bir iktidar devrini sağlamak için alındı. Vatandaşlardan barışın korunmasını talep ediyorum" demişti.

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DEVLET BAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Son gelen iddia ise ortalığı daha da karıştıracak cinsten. Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından çarşamba günü istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.

KARDEŞİNİN ÜLKEDEN AYRILMASI ENGELLENDİ

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Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın kardeşi olan eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa’nın ülkeden ayrılmasına izin verilmedi. Aynı zamanda ABD vatandaşı da olan Rajapaksa'nın nereye gitmeyi planladığı ise bilinmiyor. Sri Lanka Göç ve Göçmenlik Memurları Derneği tarafından yapılan açıklamada, üyelerinin Colombo Havaalanındaki VIP yolcu salonunda Rajapaksa'ya hizmet etmeyi reddettiği aktarıldı.

YENİ DEVLET BAŞKANI 20 TEMMUZ'DA SEÇİLECEK

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, parlamentonun 15 Temmuz'da yeniden toplanacağını ve yeni devlet başkanını 20 Temmuz'da seçeceğini bildirmişti.

Abeywardena, "Bir sonraki devlet başkanı adayları 19 Temmuz'da parlamentoya sunulacak. 20 Temmuz'da parlamento yeni devlet başkanını seçmek için oy kullanacak. Bugün yapılan parti liderleri toplantısında, Anayasa'ya uygun tüm partilerden oluşan yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamak ve temel hizmetleri sürdürmek için bunun gerekli olduğu konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullanmıştı.

SRİ LANKA'DA SON DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

(İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka devlet başkanı
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