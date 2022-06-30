SON DAKİKA | Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi gerçekleştirildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gölgesinde geçen zirveyle ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den bir açıklama geldi.

"YIKICI VE ÇOK DAHA KÖTÜ SONUÇLARI OLABİLİR"

Stoltenberg, "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz" derken açıklamasının devamında şunları ifade etti:

TARİH BELLİ OLDU

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor."



