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  4. SON DAKİKA | Strep A vakası Türkiye'de 3 ilde görüldü! İngiltere'de 10'dan fazla çocuk hayatını kaybetmişti... Uzmanlar uyarıyor

SON DAKİKA | Strep A vakası Türkiye'de 3 ilde görüldü! İngiltere'de 10'dan fazla çocuk hayatını kaybetmişti... Uzmanlar uyarıyor

13.12.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de Strep A alarmı... İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A'nın Türkiye'de 3 ilde görüldüğü iddia edildi. İstanbul’da bir çocuğun Strep A nedeniyle menenjit olduğu öğrenilirken, Ankara'daki bir çocuğun ise yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Peki Strep A bakterisi belirtileri nedir? Nasıl bulaşır? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | Strep A vakası Türkiye'de 3 ilde görüldü! İngiltere'de 10'dan fazla çocuk hayatını kaybetmişti... Uzmanlar uyarıyor

Son dakika haberi: İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A, Türkiye'de de 3 ilde görüldü. Streptokok A bakterisinin ‘toksik’ olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü. Ankara’da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul’da bir çocuğun ise Strep A bakterisi nedeniyle menenjit olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | TÜRKİYE'DE STREP A VAKASI

Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nde yoğun bakımda olan küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri HaberGlobal muhabiri Mücahit Yolcu, canlı yayında aktardı.

BİR ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

"Ankara'daki küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. O hastanenin önündeyiz, enfeksiyon hastalıkları bölümünde yoğun bakımda tedavi devam ediyor.

KRİTİK 24 SAAT DETAYI

Çocuk hastalıkları uzmanlarına göre ölümcül bir hastalık olmadığı, özellikle antibiyotikle bulaş riskinin 24 saatte önlendiği belirtiliyor. Ancak Avrupa ülkelerinde antibiyotik sıkıntısı çekiliyor. Bu sebeple 10'dan fazla çocuk İngiltere'de hayatını kaybetti.

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UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bulaş riskinin önlenmesi için tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor."

STREP A NEDİR?

Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak tanımlanıyor. Bu hastalık burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara da neden olabilir.

STREP A NASIL BULAŞIR?

Strep A yakın temas, hapşırık ve öksürme ile bulaşır.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

A Grubu Strep, ağırlaşmamış vakalarda antibiyotik ile tedavi edilebilir. A Grubu strep bakterileri boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonlarına neden olabildiği gibi daha ciddi hastalıkları da gün yüzüne çıkarabilir. Bunlardan biri de, genellikle çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarak bilinen scarlet.

Strep A bakterisi nedir, Türkiye'de var mı? Strep A bakterisi nedir, Türkiye'de var mı?

İşte strep A belirtileri:

Yutkunma esnasında boğazda ağrı
Yüksek ateş
Boyundaki lenf bezlerinin şişmesi
Deri döküntüsü
Bademcik iltihabı
Farenjit
Kızıl
İmpetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları
Selülit
Zatürre

Birçok boğaz enfeksiyonu kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları için ise antibiyotik gerekebilir. Ayrıca Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) [bakterinin kan, derin kas veya akciğerlere girmesiyle ortaya çıkan bir hastalık] olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da yol açabilir.


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