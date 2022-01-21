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SON DAKİKA: Suç makinesi Rahmi Uygun tarafından öldürülen Ömür Erez'in son sözleri ortaya çıktı! 'Belalım' diyerek yardım istedi...

21.01.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Ömür hemşireye ağlıyor. Kartal'da çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'nde Rahmi Uygun tarafından öldürülen Ömür Erez cinayetiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün saat 13:45 sularında yaşanan acı olay herkesi derinden yaraladı. Bir çocuk annesi Ömür Erez, başından vurularak hayatını kaybetti. Ömür hemşirenin sabıkası kabarık katil için 'Belalım' dediği de ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Dün İstanbul'un Kartal ilçesinde bir Aile Sağlı Merkezi'nde başından vurularak hayatını kaybeden Ömür Erez'in hayatını kaybetmeden hemen önce mesai arkadaşına söylediği sözler ortaya çıktı. Saldırganın sürekli Ömür Erez'i tehdit ettiğini belirten görgü tanığı dün yaşananları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: ÖMÜR EREZ'İN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI! 'BELALIM GELDİ'

Kartal'da görev yapan Ömür Erez'in çalışma arkadaşı Mevlüt Koç, 'Ömür hemşire bana Konya'dan belalım geldi, hemen gel' dedi. Ben de içeri girdim. Polisi aramasını söyledim. Olay büyümesin derken içeri girdi ve birden Ömür hemşireye ateş etti.' dedi.

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Sözlerine devam eden Mevlüt Koç: 'Saldırgan durmadan kızı tehdit ediyordu. Derdi Ömür hemşireyle birlikte olmaktı. Kız asla onu istemiyordu' dedi.

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KATİL RAHMİ UYGUN İLE MUSA T.'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kartal’da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'in, katil zanlısı Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T.'nin bir börekçiden birlikte çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurarak öldürmüştü.
Uygun'un, kiralık otomobil ile Konya'dan İstanbul'a Musa T. ile birlikte geldiği öğrenildi. Ömür Erez'in katil zanlısı Rahmi Uygun’un ve beraberindeki Musa T.'nin bir börekçide kaydedilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rahmi Uygun ile Musa T., Kartal’da bir börekçiden birlikte çıkıyor. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaşıyor.

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Son dakika: Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktıSon dakika: Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

BAŞSAVCILIKTAN ÖMÜR EREZ AÇIKLAMASI! 'TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Ömür Erez’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla tüm araştırmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

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Kartal Yunus Mahallesi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez’in(34) Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “20 Ocak 2022 günü saat 14.10 sıralarında Kartal ilçesi Yunus Mahallesi 10 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ö.E'nin şüpheli R.U tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi.
Yapılan ilk araştırma ve alınan tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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