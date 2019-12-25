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  4. Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet cinayeti davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından darp edip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi. Diğer sanık Berk Akand'ın da sanık Aksu'ya bu eylemlerde yardım ettiği belirtildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin açılan dava Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Aralık 2019'da karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Çağatay Aksu'ya "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Taktir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapse çevirmişti. Sanık Aksu'ya, ayrıca "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, diğer sanık Berk Akand'ın ise bu suçlarda sanık Aksu'ya yardım ettiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Bu kapsamda sanık Akand'a "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarına yardım etmekten 18 yıl 9 ay hapis verilmişti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI: ŞULE ÇET'İ ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜRÜ VERMİŞ

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince oy çokluğuyla verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Kararda, "Sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdikten sonra, bu durumu kabullenmeyerek ve kendisine tepki gösteren Çet’in plazadan ayrılmasına izin vermemesi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etki ile de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darp ettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katında bulunan ofisin açık olan penceresinden aşağı atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kararda, diğer sanık Akand'ın da Çağatay Aksu'ya yardım ettiği kaydedildi.

(İHA / DHA)

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ağırlaştırılmış, hücrede müebbet verirler inşallah
En agır ceza alsın serefsiz
inşallah çürüyün içerde
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