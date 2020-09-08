Son dakika Süleyman Soylu açıkladı: canlı müzik yasaklandı mı? Restoran, cafe ve barlarda müzik yasak mı? Müzik yasakları ne zaman başlayacak?

Koronavirüs önlemlerine bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada; restoran, canlı müzik, plak, playback gibi müzikler yasaklanacak dedi. Peki müzik yasakları ne zaman başlayacak? Restoran, cafe ve barlarda müzik yasak mı? Süleyman Soylu son dakika açıklaması yaparak müziklerin yasaklandığını duyurdu. Müzik yasağı saat kaçta başlayacak?
İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı açıklamadan sonra müzik üreten vatandaşlar ve bar, restoran, cafe sahipleri müzik yasakları ne zaman başlayacak merak ediyor. Restoran, cafe ve barlarda müzik yasak mı araştırılıyor. İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında müzik yasağının bu gece itibari ile saat 12'den sonra başlayacağını belirterek, müzik yasaklarının genelgesini 81 ilin valiliğine gönderildiğini belirtti.
Soylu, ''Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.'' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması ile müzik yasakları saat kaçta başlayacak araştıran restoran, kafe, bar ve işletme sahipleri bu gece saat 12'den sonra başlayacak yasakların anında karar alınmasından dolayı şaşkın. İçişleri Bakanı Soylu böyle bir kısıtlamaya ihtiyaçlarını olduğunu söyleyerek, insanların iş yerlerinin kapanmaması, evlerinde kalmaması için bu gibi tedbirleri almak zorunda olduklarını söyledi. İçişleri Bakanı Soylu müzik yasakları ne zaman bitecek sorusuna henüz yanıt vermedi. Müzik yasaklarıyla birlikte, müzik sektöründe çalışanların durumunun ne olacağı tartışma konusu oldu. Canlı müzik yaparak ya da benzer sanat dallarıyla ilgilenen vatandaşlar, geçim kaynakları müzik olduğu için alınan kararla şaşkınlığa uğradı. Soylu, müzik yasağı ne zaman biteceğine dair açıklama yapmadı.
Koronavirüs önlemlerinden birisi olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığı toplu taşımada ayakta yolcu yasağına da değinen İçişleri Bakanı Soylu, özellikle ayakta yolcu almanın yasak olduğunu belirterek, uyarılarına rağmen ayakta yolcuların gittiğini açıkladı. Soylu ayrıştırabilir ve yönetilebilir kuralların öğrenilmesi gerektiğini söyleyerek, alınan kararlara göre güvenlik görevlilerinin işlem yapacağını belirtti.