Son dakika Süleyman Soylu açıkladı: canlı müzik yasaklandı mı? Restoran, cafe ve barlarda müzik yasak mı? Müzik yasakları ne zaman başlayacak?

Koronavirüs önlemlerine bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada; restoran, canlı müzik, plak, playback gibi müzikler yasaklanacak dedi. Peki müzik yasakları ne zaman başlayacak? Restoran, cafe ve barlarda müzik yasak mı? Süleyman Soylu son dakika açıklaması yaparak müziklerin yasaklandığını duyurdu. Müzik yasağı saat kaçta başlayacak?

MÜZİK YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı açıklamadan sonra müzik üreten vatandaşlar ve bar, restoran, cafe sahipleri müzik yasakları ne zaman başlayacak merak ediyor. Restoran, cafe ve barlarda müzik yasak mı araştırılıyor. İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında müzik yasağının bu gece itibari ile saat 12'den sonra başlayacağını belirterek, müzik yasaklarının genelgesini 81 ilin valiliğine gönderildiğini belirtti.

Soylu, ''Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.'' dedi.