Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Diyarbakır kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle yer alan sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu olduğu belirtildi.

"BU KIRMIZI BAŞKA KIRMIZI"

Bakan Süleyman Soylu, "Porsipi, bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul, hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim gözüm açık giderdim." ifadelerini kullanmıştı.

Porsipi

Bu akşam rahat uyuyacağım.

Uzun zamandır peşindeydik.

İnönü stadı,

Merasim sokak,

Kayseri, İstanbul,

Hepsinin intikamı alındı.



Bu kırmızı başka kırmızı...

Şükürler olsun



Bu olmadan gitseydim

Gözüm açık giderdim.https://t.co/ivQUMQtrRU pic.twitter.com/f6ipTPB6xK — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 7, 2019

"KARAYILAN'I ÖLÜ YILAN HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Soylu, bugün yaptığı açıklamada kırmızı kategorideki teröristlerin etkisiz hale getirilme haberinin terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ı üzdüğünü belirterek "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi.

"PAZARTESİ BAŞLIYOR"

Öte yandan Soylu, DEAŞ'lı teröristlerin vatandaşı oldukları ülkelere iadesiyle ilgili "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

