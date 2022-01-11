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  4. Son dakika: Süleyman Soylu'dan sert sözler! "TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz"

Son dakika: Süleyman Soylu'dan sert sözler! "TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz"

11.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu. Soylu, "TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz, mücadeleye devam edeceğiz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika: Süleyman Soylu'dan sert sözler! "TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '6.4 büyüklüğündeki deprem KKTC, Mersin ve Antalya'da hissedildi. Allah'a hamd olsun herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bu büyüklükteki deprem önemli depremdir. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah beterinden hem ülkemizi hem çevremizi hem insanlığı muhafaza eylesin' dedi.

Soylu'nun konuşmasından öne çıkan satırbaşları;

PKK, PYD ve DEAŞ güneyde iki ülkenin otoritesini yıktı. AB’den para alıp da Türkiye aleyhine yayın yapan haindir. Bu kadar açık ve net. Süslü püslü cümlelerle oranın büyükelçilerinin sözleriyle hareket eden haindir. Biz neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Biz bu ülke için her şeyi yapmaya hazırız.

PKK’nın silahlı Terör örgütü üyesi sayısının 150’nin altına düştüğünü söylüyoruz. En büyük mücadelemiz terörle mücadelede kendimizi yeterli görmek. 1 kişi kalsa bile bunlar para bulursa yeniden yapılanırlar.

Biz FETÖ’ye niçin operasyon yapıyoruz. Bu gece İzmir merkezli büyük bir operasyon başlattık. Terör örgütleri beklerler ve beklerler. Batı’nın ABD’nin bizatihi destek verdiğini biliyoruz. Örgütleri takip etmek çok önemlidir.

'TBMM'YE GİRMEKLE TERÖRİST SIFATINIZ KAYBOLMAZ'

Yaklaşık 3-4 yıldır terör örgütüne kattıkları kişi sayısı azalıyor geçen yıl 53’tü bu yıl 51. 500 kişilik bir liste yaptılar. Bu listeyi beraber kirli işler yaptıkları kişilere yolluyorlar. Türkiye eski Türkiye değil Allah’a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz.

Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz., biz mücadeleye devam edeceğiz.

Siyaseti kendilerine koruma zırhı olarak görenlere söylüyorum. Bizim evlatlarımız gazi olsunlar şehit olsunlar sen 3 tane oy avcılığı yapacaksın diye çalış. Siz ne zannediyorsunuz biz kimseye secde etmeyiz. Ben kimlere karşı konuştuğumu biliyorum.

2022 yılı terörle mücadelede nefes aldırmama yılı olacaktır. Bugün bazı çevrelerin attığımız her adımda çıldırması boşuna değildir. Gönderdikleri paraları belediyelere yardım adına terör örgütüne aktaracaklar. Yollarını kesince ciyak ciyak bağıracaklar. Bu devlet iki bin iki yüz yıllık bir devlet.

'199 KİŞİ TESLİM OLDU'

Terörün yeşertilmesine izin vermeyiz. Kamu gücü ile kamu kaynağıyla terörün yeşertilmesine izin vermeyiz. 2016’dan bu yana terör örgütünden teslim olan sayısı bin 64 oldu. 2021’de 199 kişi teslim oldu. Örgüte katılım en düşük seviyede 51’de kaldı.

Geri zekalı Murat Karayılan 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin hala yaşadığını sanıyor. Karayılan canını alacağız bilesin. Türkiye’nin tamamı sevinecek. Üzüleceklerin büyük bölümü Meclis’te olanlar ve onların destekçileridir.

31 Aralık Reine saldırısından beri şehirlerimizde sorun yaşanmadı. Allah sizlerden gazilerimizden, şehitlerimizden razı olsun. Terörün tüm kırıntılarına kadar mücadele etmek zorundayız. Terörün bitişi için sadece kendimize değil dünyaya da ışık tutmamız gerektiğini düşünüyorum.

Kuzey Irak ve Suriye, Nusaybin, Şırnak, Cizre’nin karşısı Türkiye’ye mühimmat, terörist sızdırmaları olacaktır. Terör örgütünün şehir içi yapılanmalar ile tahkim etmeye çalışmaktadır. Cizre’de yaşadığımız bunun örneğidir. Bir tek şey söylüyorum, acımayacaksınız. Terörü bu ülkede bitiren sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde kadrolar olacaksınız. Son bir hamlemiz kaldı, hep beraber gerçekleştireceğiz. Allah sizden razı olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
çok doğru :)
Anlamsız ,temelsiz bir çözüm süreci başlatarak,sahnelerde "megri megri " şarkıları söyleyenler ne oluyor acaba..? sahnelere çıkıp ibrahim Tatlıses ve Şivan abileriyle kürtçe şarkıular söyleyenler ne oluyor sn Süleyman aga ? Onlara da bir lafın olmalı,onlara da bir tanımlama getirirsen diyorum..(cesaretin varsa tabi)
Sayın bakanım şimdi sizin sozlerinizden anladığım kadarıyla mecliste terörist var siz ozaman orda neisiniz var bunlara nasıl izin vardınız

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