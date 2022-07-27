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Son dakika: 'Süleyman Soylu'nun danışmanıyım' dedi vurgun yaptı! O fotoğraflar ortaya çıktı dolandırmadığı kimse kalmadı

27.07.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bazen milletvekili bazen İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı oldu çok sayıda kişiyi dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay başkent Ankara'da yaşandı. 'Binbir surat' lakabını alan T.T, iddiaya göre devlet kurumlarına sızarak kendisini resmi görevli gibi tanıttı. T.B.M.M'den bol bol selfie çeken T.T'nin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 'Süleyman Soylu'nun danışmanıyım' dedi vurgun yaptı! O fotoğraflar ortaya çıktı dolandırmadığı kimse kalmadı

Son dakika haberi: Milletvekili koridorunda, makam arabasında, Fatih Belediyesi'nde farklı farklı kamu binalarında görünen ve fotoğraflar çektiren T.T kendisini devlet görevlisi olarak tanıttı. Resmi kurumlara sızarak 'Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorum. Bakan Süleyman Soylu'nun danışmanıyım' diyerek insanları dolandırdı.

Savcılığa yapılan suç duyurusuyla birlikte dolandırıcı T.T'nin gizemi de çözüldü. Daha önce genel seçimlerde milletvekili adayı olan fakat seçilemeyen A.A isimli kadın, T.T'nin kendisini Cumhurbaşkanlığı çalışanı olarak tanıttığını ve kendisinden 15 bin TL aldığını iddia ederek dava açtı.

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'BAKAN SOYLU'NUN DANIŞMANIYIM SANA KUVEYT'TE İŞ AYARLAYACAĞIM DEDİ'

Bir başka suç duyurusunda da B.O, isimli kişi T.T'nin kendisini Bakan Soylu'nun danışmanı olarak tanıttığını kendisine Kuveyt'te iş ayarlama vaadi verdiğini toplamda 102 bin TL dolandırıldığını belirtti.

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İddialara göre T.T gözüne kestirdiği resmi kurumlara girmek için yine devletin adını kullandı. Cumhurbaşkanlığında çalıştığı yalanını sık sık dile getiren T.T, hem devlet kurumuna girerken hem de çıkarken selfieler paylaşıyor. Kaynak: Sabah

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Süleyman Soylu
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