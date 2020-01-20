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  4. Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu belirtildi.

Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Sultanbeyli'de Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapılmıştı. Cemevinin camları kırılarak içeri girildiği, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu kaydedildi.

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Cemevi cemevi saldırı sultanbeyli

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