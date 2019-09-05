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Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sultangazi'de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü. Yangın dolayısıyla iş yerlerinde hasar oluştu, depodaki 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki lastik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Polis ekipleri de caddeyi tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Kısa sürede yayılan alevler, depodaki 2 iş makinesi ile bitişikteki otomobil tamirhanesine sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın dolayısıyla iş yerlerinde hasar oluştu, depodaki 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın lastik deposu

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