SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. SON DAKİKA: Süper Kupa rezaletinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen hamle! Mehmet Büyükekşi için yolun sonu...

SON DAKİKA: Süper Kupa rezaletinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen hamle! Mehmet Büyükekşi için yolun sonu...

29.12.2023 21:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türk futbolu bugün tarihi bir akşam geçiriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçı, Suudi Arabistan yönetiminin Atatürk forması ve pankartından rahatsız olması nedeniyle iptal edildi. İki takım da maça çıkmadı. Stadyumda İstiklal Marşımız ıslıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen hamle geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Süper Kupa rezaletinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen hamle! Mehmet Büyükekşi için yolun sonu...

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi yaşanan skandallar sonrası iki takım da maça çıkmadan yurda dönmeye karar vermişti. Oda Tv'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istedi.

SON DAKİKA: MEHMET BÜYÜKEKŞİ İÇİN YOLUN SONU!

Yaşananların ardından Odatv’nin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Futbol Federasyon Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istedi.

mehmet-buyukeksi-istifa-etti-mi1

Süper Kupa maçına giden bazı taraftarlar da “Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler” ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iptal olan Süper Kupa maçı sonrası ilk açıklama!Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iptal olan Süper Kupa maçı sonrası ilk açıklama!
Arap kameramanlar yayını bırakıp gitti!Arap kameramanlar yayını bırakıp gitti!
Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı!Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi ak oynanacak maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan canlı yayında çok sert sözler: Lanet olsun size

Fatih Portakal'dan canlı yayında çok sert sözler: Lanet olsun size

Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray tarihi çağrı! ''Süper Kupa finalini gelin stadımızda oynayın''

Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray tarihi çağrı! ''Süper Kupa finalini gelin stadımızda oynayın''

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

"Acun Bey" sözüyle fenomen olmuştu! Değişimi olay oldu

"Acun Bey" sözüyle fenomen olmuştu! Değişimi olay oldu

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi!

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi!

Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı!

Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.