SON DAKİKA: Süper Kupa rezaletinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen hamle! Mehmet Büyükekşi için yolun sonu...

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi yaşanan skandallar sonrası iki takım da maça çıkmadan yurda dönmeye karar vermişti. Oda Tv'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istedi.

SON DAKİKA: MEHMET BÜYÜKEKŞİ İÇİN YOLUN SONU!

Yaşananların ardından Odatv’nin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Futbol Federasyon Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istedi.

Süper Kupa maçına giden bazı taraftarlar da “Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler” ifadelerini kullanmıştı.





