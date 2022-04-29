Son dakika: Süper Lig'den düşen bir takım daha belli oldu! Altay küme düştü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından küme düşen bir takım daha belli oldu. Sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Giresunspor'un karşılaşmadan galibiyetle ayrılması sonrasında gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan 3. takım kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Giresunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Umut Nayir ve 48. dakikada Serginho kaydetti.

KÜME DÜŞEN 3. TAKIM BELLİ OLDU

Bu sonucun ardından GZT Giresunspor, Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Süper Lig'den 1. Lig'e düşen bir takım daha belli oldu. Altay'ın küme düşmesi kesinleşti. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edeceği kesinleşmişti.

