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Son dakika: Süper Lig'i sarsan cinsel taciz iddiası! Rumen teknik adam Sumudica'nın eski tercümanı açıkladı: 'İspat edebilirim'

07.02.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunu sallayan iddia! Son dakika haberine göre Süper Lig'de görev alan teknik direktörün oyuncularına cinsel ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Adı daha önce de skandallarla anılan teknik direktörün eski tercümanı 'Oyuncularına cinsel tacizde bulunuyordu, ayrıca sözlü olarak da hakaretler ediyordu' diyerek olayların fitilini ateşledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Süper Lig'i sarsan cinsel taciz iddiası! Rumen teknik adam Sumudica'nın eski tercümanı açıkladı: 'İspat edebilirim'

Son dakika haberi: Süper Lig'de bugün bir ayrılık daha yaşandı. Küme düşme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verildi. Daha önce Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da da görev yapan Sumudica hakkındaki iddia gündemi salladı. Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, Rumen hocanın oyuncularına cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

SON DAKİKA: SUMUDİCA HAKKINDA CİNSEL TACİZ İDDİASI!

Ajansspor'a konuşan Marius Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş Rumen teknik adamın Yeni Malatyaspor'da görev yaparken oyuncularına cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Oğuzhan Erdoğmuş'un açıklamaları sosyal medyayı salladı.

'HATIRI SAYILIR İNSANLAR ARAYA GİRDİ'

Daha önce hatırı sayılır insanların araya girdiğini bu nedenle konuşmadığını ifade eden Oğuzhan Erdoğmuş 'Artık rahatça konuşabiliyorum. Sumudica, Malatya'dan ayrıldı. O, futbolcularına cinsel tacizde bulunuyordu. Sözlü hakaretler ediyordu. İsterseniz bunu ispat da edebilirim.' dedi.

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BUGÜN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Rumen teknik adam üst üste yaşanan olumsuz sonuçlardan sonra görevden ayrılmıştı. Yeni Malatyaspor, Sumudica'ya tazminatını vererek gönderdi. Konuyla ilgili Sumudica tarafından açıklama bekleniyor.

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Yeni Malatyaspor taciz
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