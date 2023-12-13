SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. SON DAKİKA: Süper Lig'in yol haritası belli oluyor! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çok önemli açıklamalar... Çirkin saldırı sonrası ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA: Süper Lig'in yol haritası belli oluyor! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çok önemli açıklamalar... Çirkin saldırı sonrası ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

13.12.2023 14:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TFF, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen çirkin yumruklu saldırının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıklanmıştı. Lig maçlarının devamına dair kararının yanı sıra sporda şiddet önlemlerinin görüşüldüğü Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunurken, liglerin başlama tarihi ve alınan kararları açıklıyor.

Trendyol Süper Lig'le birlikte tüm liglerin yol haritası belli oldu. Yaşanan çirkin saldırı olayı sonrası süresiz ertelenmesiyle ilgili kararın da görüşüldüğü toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından ligleri süresiz erteleyen TFF, maçların başlama tarihi ve şiddete karşı önlemler hakkında kararını verirken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR HAKEM"

thumbs_b_c_79f7416328f8e095ddee0efd5bd076d0

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenada kendisiyle gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

bcHEKlwx8UK6N9R2ie4t2A

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

PFDK KARARLARINI AÇIKLAYACAK

thumbs_b_c_8a5ee224eeaa7b6cdcbef70f607df05b

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak."

İLAVE CEZALAR GELİYOR

faruk-koca-umut-meler-yumruk

"Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."

TARİH BELLİ OLDU

OKN

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı. Büyükekşi açıklamasında "Bu hafta sonu oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Alt liglerdeki maçların programı da internet sayfamızda yayınlanacak. Lig, gelecek hafta normal programında devam edecek." dedi.

"ANKARAGÜCÜ'NE CEZA VERİLECEK Mİ?"

KNLKM

"Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da gerekli kararları verecek."

"HALİL UMUT MELER BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?"

melerson-jtn3_cover

"Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."

"ALT LİGLERDE BENZER KONULARDA KÜME DÜŞÜRÜLEN TAKIM OLDU. ANKARAGÜCÜ İÇİN BENZER KARAR ALINACAK MI?"

halil-umut-meler-e-yumruk-atan-ankaragucu-baskani-faruk-koca-kimdir

"Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz. Bizim konumuz bu değil. Konu adalete gitti. Biz gereken sevkleri yaptık. Kararı PFDK verecek, bizim bir yetkimiz yok. Nasıl mahkemelere Cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK'ya müdahale edemiyoruz. Üst kurul Tahkim. Tahkim verilen kararla ilgili düzeltme yaparsa yapar. Benim bir şey söylemem yönlendirme olur. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum."

"ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK"

POK

"Adalet Bakanı ile görüştük ve hemen güvenlik çalışmalarına başladı. Biz de konuya müdahil olacağız. Kulüplerin de görüşlerini alacağız. Özel güvenlik var, maliyeti kulüpler oluyor. Zaman zaman futbolcu ve teknik direktörlere saldırılar oluyor. Hepsinin can güvenliğini sağlayacağız."

"KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILMAYACAĞIZ"

45681a5b8fbc44e9bb8c50fb6f86910d

"Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısına katılmayacağız. Önümüzdeki günlerde yabancı oyuncu kuralı ve birçok konu hakkında kulüplerle bir araya geleceğiz."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo'dan pişmanlık açıklaması! Cristiano Ronaldo'dan pişmanlık açıklaması!
Bir ilke imza atmıştı! 14 yaşında Real Madrid'e...Bir ilke imza atmıştı! 14 yaşında Real Madrid'e...
Galibiyete Zehra Güneş damgası! Herkes onu konuşuyorGalibiyete Zehra Güneş damgası! Herkes onu konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mehmet Büyükekşi son dakika tff yumruk ak verildi yayınlanacak süper li tff, devam edecek liglerin başlama tarihi iyet
En Çok Okunan Haberler
15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

Her mesleğe ayrı asgari ücret!

Her mesleğe ayrı asgari ücret!

Bu kadarı da 'pes' dedirtti! Ankaragücü taraftarı öyle bir eyleme hazırlanıyor ki...

Bu kadarı da 'pes' dedirtti! Ankaragücü taraftarı öyle bir eyleme hazırlanıyor ki...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!

Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Bu kadar vurdumduymazlık olmaz"

Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Bu kadar vurdumduymazlık olmaz"

Cristiano Ronaldo'dan pişmanlık açıklaması!

Cristiano Ronaldo'dan pişmanlık açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell'da fırsat zamanı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell'da fırsat zamanı

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.