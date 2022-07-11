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  4. SON DAKİKA | Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

11.07.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Muğla Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı. Kazada 52 yaşındaki ünlü iş insanı Ünal Pala ve 47 yaşındaki eşi Evrim Pala hayatını kaybetti. Pala çiftinin teknede bulunan 12 yaşındaki küçük kızı ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Son dakika: Muğla Bodrum'da dün akşam korkunç bir kaza meydana geldi. Ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı sürat teknesi kayalıklara çarptı. Kazada Ünal Kaya ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti. Çiftin 12 yaşındaki küçük kızları ise yaralandı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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ÜNAL KAYA'NIN KULLANDIĞI SÜRAT TEKNESİ KAYALIKLARA ÇARPTI

Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile küçü kızlarının olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, küçük kız ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla küçük kız sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralan küçük kız ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren küçük kızın durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum iş adamı
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