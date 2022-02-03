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Son dakika: Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı... 7 yıldır aranıyordu

03.02.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 7 yıldır aranan terör örgütü MLKP üyesi bir terörist Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonda yakalanan terörist, Türkiye'ye getirildi. Teröristin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı... 7 yıldır aranıyordu

Gelen son dakika bilgisine göre, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla 7 yıldır aranan ve yasa dışı şekilde kaçtığı Suriye'de silahlı ve bombalı saldırı eğitimi aldığı belirtilen Okan H. (24), düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

17 YAŞINDAYKEN YASA DIŞI YOLLARLA SURİYE'YE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, geçmiş dönemlerde kentte MLKP adına düzenlenen birçok eyleme katılan ve 2015 yılında 17 yaşında lise öğrencisiyken yasa dışı şekilde Suriye’ye geçerek silahlı ve bombalı saldırı eğitimi aldığı belirlenen Okan H’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik birimlerince, Suriye'de düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı Türkiye’ye getirildi.

Şüphelinin İstanbul Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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