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  4. Son dakika|Suriye'de peş peşe yeni gelişmeler! Noel resmi tatil ilan edildi

Son dakika|Suriye'de peş peşe yeni gelişmeler! Noel resmi tatil ilan edildi

24.12.2024 17:24
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Suriye'de peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Suriye'deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda anlaşmaya vardı. Suriye'de yeni yönetim, Noel'i resmi tatil olarak ilan etti.

Son dakika|Suriye'de peş peşe yeni gelişmeler! Noel resmi tatil ilan edildi

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucunda 8 Aralık günü başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi. Suriye'deki yeni yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık." denildi.

NOEL'İ TATİL İLAN ETTİLER!

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın kurduğu geçici hükümet Hristiyanların Noel Bayramı’na denk gelen 25-26 Aralık’ı resmi tatil ilan etti. Genelgede Noel Bayramı’na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağı ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağı bildirildi.

Bu iki günde kamu çalışanlarına resmi tatil yapacak.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Noel esad
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