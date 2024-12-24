Son dakika|Suriye'de peş peşe yeni gelişmeler! Noel resmi tatil ilan edildi

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucunda 8 Aralık günü başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi. Suriye'deki yeni yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık." denildi.
Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın kurduğu geçici hükümet Hristiyanların Noel Bayramı’na denk gelen 25-26 Aralık’ı resmi tatil ilan etti. Genelgede Noel Bayramı’na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağı ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağı bildirildi.
Bu iki günde kamu çalışanlarına resmi tatil yapacak.
(DHA)