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  4. SON DAKİKA | Suriye'de PKK hedefleri ateş altına alındı! MSB duyurdu: En az 14 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Suriye'de PKK hedefleri ateş altına alındı! MSB duyurdu: En az 14 terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gece boyunca Suriye'deki terör hedeflerinin vurulduğunu ve en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Suriye'de PKK hedefleri ateş altına alındı! MSB duyurdu: En az 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

GECE BOYUNCA HEDEFLER VURULDU

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.

"EN AZ 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi."


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Milli Savunma Bakanlığı

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