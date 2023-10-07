SON DAKİKA | Suriye'de PKK hedefleri ateş altına alındı! MSB duyurdu: En az 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

GECE BOYUNCA HEDEFLER VURULDU

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.

"EN AZ 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi."

Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!



Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.



İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz… pic.twitter.com/A67o3VlZVt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2023



