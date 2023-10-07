SON DAKİKA | Suriye'de PKK hedefleri ateş altına alındı! MSB duyurdu: En az 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.
İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi."
Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2023
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.
İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz… pic.twitter.com/A67o3VlZVt