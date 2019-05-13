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Son dakika Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde kurulu olan Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktası yakınına rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunuldu.

Son dakika Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

'İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde 12 gözlem noktası bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cebel Zaviye bölgesinde kurulu 10 no’lu gözlem noktası yakınlarına öğleden sonra Esad rejimine ait birlikler tarafından topçu ateşi ile saldırıda bulunuldu. Kimsenin yaralanmadığı ve gözlem noktasının hasar görmediği saldırının, bölgeye yakın mesafedeki Esad rejimi birlikleri tarafından yapıldığı belirtildi.

2 ASKER YARALANMIŞTI

Aynı gözlem noktasına 29 Nisan ve 4 Mayıs günlerinde de topçu atışı ile saldırı düzenlenmiş, 2 Türk askeri hafif yaralanmıştı.

Öte yandan Rusya destekli rejim birlikleri İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyinde kalan bölgelere yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

(DHA)

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Suriye ESA TSK İdlib saldırı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ver coşkuyu,ver korkuyu ver beka yı kazan istanbulu.suriye kurtarırmı bilmem.beklenen a.b.d ye yada çin e savaş acmandı.surıye seni kurtarmaz be reıs
SENİN NE İŞİN VARDI TAYYİP BEY GİTTİN SURİYEYE GİRDİN . KENDİ KENDİNE ESADI İNDİRECEĞİM DİYE 4-5 MİLYON SURİYELİ ELİNDE PATLADI KARDEŞİNLE İYİ GEÇİNSEYDİN BUGÜN NE AMERİKA NE BATILI ÜLKELER BU COĞRAFYADA OLMAYACAKTI VE PKK ESADIN ORTAKLIĞIYLA YOK EDİLECEKTİ AMA SEN ZORU SEÇİP ÜLKEYİ ALLAK BULLAK ETTİN YETMEDİ BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI......HALA HAKLI GİBİ ORTALARDA ÇIKIP KONUŞUYORSUN.....
el kaide bizi 1. dunya savasina sokan alman gemileri gibi turk gozlem noktalarindan sizarak rus suriyeye saldiriyor sonra oraya geri kaciyor
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