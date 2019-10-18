Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda ABD ile Türkiye’nin anlaşması üzerine YPG terör örgütünün elindeki Türk vatandaşı DEAŞ’lılar aileleriyle birlikte Türkiye’ye getiriliyor. Terörden arındırılan Suriye’nin Telabyad kentine götürülen minibüsler, oradaki IŞİD'lileri aileleriyle birlikte Türkiye tarafına getiriyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirilen IŞİD'liler ve ailelerin nereye götürüldükleri belirtilmedi.

"YABANCI UYRUKLU IŞİD'LİLER TEL ABYAD'DA TUTULACAK"

Öte yandan yabancı uyruklu IŞİD'lilerin ise Tel Abyad’daki Suriye Milli Ordu gözlem noktaları ile karargahlarına götürüldükleri belirtildi. İlk etapta minibüslerle Türkiye’ye getirilen IŞİD'li sayısının ise 23 olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de sınır hattında incelemede bulunarak askeri yetkililerden IŞİD'li teröristlerin nakilleriyle ilgili bilgi aldı. Türkiye'ye getirilecek IŞİD'li sayısının ise 195 olduğu belirtildi.

(İHA)

