Son dakika | Suriye'de yeni dönem için Türkiye'den ilk açıklama! Bakan Fidan: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

Son dakika haberi: Suriye'de tarihi günler yaşanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Katar’da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan burada Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti. Esad rejiminin bugün itibarıyla yıkıldığını vurgulayan Fidan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için bir el uzattı ancak bu çağrı reddedildi" dedi. Hakan Fidan terörle mücadele mesajı verirken "Terör örgütünden gelebilecek her tehdide cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Kendisine dünyanın merak ettiği "Esad nerede?" sorusu da yöneltilen Bakan Fidan "Suriye halkını daha güzel günler bekliyor" diye konuştu.

"SURİYE'DE REJİM BUGÜN YIKILDI"

İşte Bakan Fidan'ın Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarından satır başları:

Bu sabah Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Yeni bir Suriye'ye uyandık. Rejim bugün itibarıyla yıkıldı. Şu an itibarıyla yönetim el değiştiriyor. Tabii ki bu bir gecede olmadı. 13 yıldır zaten ülke iniş-çıkış içinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için bir el uzattı ancak bu çağrı reddedildi.

"MİLYONLARCA SURİYELİ ARTIK ÜLKELERİNE DÖNEBİLİR"

Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Uluslararası toplumun Suriye halkını desteklemesi gerekiyor.

Türkiye Suriye'nin milli birliğine, toprak bütünlüğüne büyük önem atfediyor.

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir.

Hiçbir zaman intikam hedefi güdülmemeli.

'TERÖRLE MÜCADELE' VURGUSU

Farklı gruplarla iletişimdeyiz. DEAŞ ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz. Terör örgütünden gelebilecek her tehdide cevap vereceğiz.

Bütün muhalif güçler birleşmeli. Suriye'de barış ve güvenliğin tesisi için elimizden geleni yapacağız.

'ESAD NEREDE' SORUSUNA YANIT VERDİ

Esad'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye'nin dışındadır.

Suriye'de Esad rejimi çökmüş durumda. Suriye halkını daha güzel günler bekliyor.

Mültecilerin ülkelerine dönmesi meselesi fevkalade önemli. Bu konuda çalışmalara şimdiden başladık.

Herhangi bir PKK uzantısı Suriye’de herhangi bir şekilde meşru bir taraf olarak değerlendirilemez. Suriye’deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz.