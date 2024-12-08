Son dakika | Suriye'de yeni dönemi böyle duyurdular! Muhalif gruplar devlet televizyonuna çıkıp seslendi

Son dakika haberi: Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Beşşar Esad'in devrildiği ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığı duyuruldu.

"YENİ SURİYE"

Televizyonda çıkan sivil giyimli 9 kişinin yer aldığı açıklamada muhalif gruplar Esad rejiminin çökmesi üzerine ilk açıklamalarında şu mesajı verdi:

"Şam şehri kurtarıldı, zalim Beşşar Esad devrildi ve haksız yere tutuklanan tüm tutuklular serbest bırakıldı. Yeni Suriye, halkın arzularını yansıtan kurumlarla birlikte onur ve adaleti güvence altına alacak bir hukuk devleti olacak."

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