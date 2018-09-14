HABER

Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

Mardin’de, Suriye’den Türkiye’ye metropollerde eylem yapmak amacıyla girdiği belirlenen 2’si kadın 3 terörist yakalandı. Son dakika habere göre, teröristlerden erkek olanın bomba eğitimi aldığı belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
6 MİLYONLUK DEVİR! 13 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu!6 MİLYONLUK DEVİR! 13 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu!
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildiAdnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Suriye terör PKK YPG

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Soyu sopu kuruyasıcalar.
biz adamlara bakalım onlarda bizi öldürmeye çalışsınlar yatacak yeriniz yok lan
onlar terörist değil, bizim dini bütün müslüman kardeşlerimiz. 4 milyon tane var biraz daha getireceğiz ki böyle sınırda falan yakalanmasınlar. içimizde rahat rahat gezip örgütlenebilsinler.
Eeee 15.000.000 Suriyeli Daha Alacaklar... Arkadaş Mülteci Aldın mı... MÜLTECİ KAMPINDA Kalacak ,
direk ibretialem icin asin vince 1 hafta kalsin herkez görsun yeter artik besleme kampi oldu ülke
BUNLARDAN BEŞMİLYON VAR ÜÇ BEŞ TANEDEGİL TAMAMINI DEFETMENİZ GEREK
GETİRDİKLERİNİZİN İÇİNDE TEK TÜK İYİSİ VAR KALANI BUNLARLA AYNI TERÖRİSTTİR ZAMANIN HAZIR OLMASI NI BEKLİYORLAR.
90'larda da Özal'a Irak'tan 1 milyon kadar Kürt getirtmişlerdi, kendi ölüp gittikten sonra başımıza musallat olmuşlardı. Bu sefer onun kat kat beteri olacak.
2orspu 1 kavat milleti öldürmek için taaa sınırı geçecek nasılll bu birr bombalı saldırıyı yapacak bombalar nerden temin edildi bu ikiii... bu ülkede hala satılık köpek ve işbirlikçi dolu.. ibretlik kazığa bağlayıp ankara kızılayda yakacaksın tüm dünyaya da izleteceksin..
Sorguladıktan sonra sıkın kafalarına beslemeyin.
hamdolsun biz severiz koynumuza yılan sokmayı
Ayşe tatile çıksın artık.
@mervanoguz Devir AKP devri. Ayşe tatile çıkmıyor, Samira bombalamaya geliyor.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

6 MİLYONLUK DEVİR! 13 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu!

6 MİLYONLUK DEVİR! 13 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.