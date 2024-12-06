SON DAKİKA | Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor...

Son dakika: Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi sürerken, patlama haberi geldi. Şam'da adyo ve televizyon binası yakınında patlama gerçekleştiği ifade edilirken, Genelkurmay Başkanlığı binasının da yakında bir yerde olduğu ifade ediliyor.

MUHALİFLERDEN ŞAM AÇIKLAMASI: "BULUŞMA YERİMİZ EMEVİ MEYDANI"

Muhaliflerden "Hedefimiz Şam, buluşma yerimiz Emevi Meydanı" açıklaması geldi.

Öte yandan Şam sokaklarında çatışmaların yaşandığı iddia edilirken; sosyal medyada o anlara ait görüntüler de paylaşılıyor.