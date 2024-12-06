HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor...

SON DAKİKA | Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor...

06.12.2024 16:34
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.12.2024 16:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama meydana geldi. Radyo ve televizyon binası yakınında patlama gerçekleştiği ifade edilirken, Genelkurmay Başkanlığı binasının da yakında bir yerde olduğu ifade ediliyor.

Son dakika: Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi sürerken, patlama haberi geldi. Şam'da adyo ve televizyon binası yakınında patlama gerçekleştiği ifade edilirken, Genelkurmay Başkanlığı binasının da yakında bir yerde olduğu ifade ediliyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-06 163158

MUHALİFLERDEN ŞAM AÇIKLAMASI: "BULUŞMA YERİMİZ EMEVİ MEYDANI"

Muhaliflerden "Hedefimiz Şam, buluşma yerimiz Emevi Meydanı" açıklaması geldi.

Öte yandan Şam sokaklarında çatışmaların yaşandığı iddia edilirken; sosyal medyada o anlara ait görüntüler de paylaşılıyor.

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum." Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."
Anahtar Kelimeler:
patlama suriye Şam son dakika
En Çok Okunan Haberler
Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

1 lira 2 lira deyip küçümsemeyin: Kredi kartı ile alışverişten fazla para alan esnafın cezası 200 bin TL!

1 lira 2 lira deyip küçümsemeyin: Kredi kartı ile alışverişten fazla para alan esnafın cezası 200 bin TL!

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

Filozof imparatorun sözlerini AK Partili ismin hesabından okuyunca küplere bindi

Filozof imparatorun sözlerini AK Partili ismin hesabından okuyunca küplere bindi

Banyoda ısınmak için yaktı, sonu oldu!

Banyoda ısınmak için yaktı, sonu oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.