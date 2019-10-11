Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesinde teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi.

Yerel medya, Münir Habip Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

(DHA)

