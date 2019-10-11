Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Nusaybin il\u00e7esi kar\u015f\u0131s\u0131nda bulunan Kam\u0131\u015fl\u0131 il\u00e7esinde ter\u00f6ristler bombal\u0131 ara\u00e7la sald\u0131r\u0131 d\u00fczenledi. \nYerel medya, M\u00fcnir Habip Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda \u00e7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 oldu\u011funu bildirdi.\n(DHA)PARTNER Labirente benziyor! Sazl\u0131klar\u0131n aras\u0131nda e\u015fsiz yolculuk\u2018Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na bin 300 rak\u0131mdan destekOsmanl\u0131 kentinde Mehmet\u00e7ik\u2019e destek i\u00e7in T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131
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