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Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Suriye’nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesinde teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi.

Yerel medya, Münir Habip Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

(DHA)

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